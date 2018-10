Noyon, Loos, Beuvrages... Comment les boutiques à l'essai se développent dans les Hauts-de-France

Ma Boutique à l'Essai Bienvenue à la Métropole de Lille qui vient de rejoindre la Fédération !

Résultats concluants

Ma Boutique à l'Essai Lancement de l'appel à candidatures à Beuvrages avec Vivre à Beuvrages et EPARECA Renseignements au 03 27 51 98 28

Tester son idée de commerce local en profitant de, c'est le concept du dispositif "Ma boutique à l'essai". Cette association accompagne les commerçants qui souhaitent lancer leur commerce. L'objectif : redynamiser les centres-villes.La MEL va tester ce dispositif sur son territoire pour "favoriser l’installation de commerces de proximité dans les communes". Certains nouveaux commerçants pourront donc profiter d'un, d'un prêt d'honneur à taux 0 ou encore d'un bail de six mois dans les communes de la métropole de Lille.Première étape pour les communes souhaitant participer à l'opération : identifier les locaux vacants et négocier le loyer avec les propriétaires. Un appel à candidatures suivra puis un projet sera sélectionné pour occuper la boutique. Le bail de six mois sera renouvelable une fois et unepourra être proposée au commerçant si l'expérience est concluante.Un partenariat vient d'être signé entre la MEL et l'association "Ma boutique à l'essai", maisont recours à ce dispositif depuis quelques années.C'est à Noyon, dans l'Oise, que le concept a fait sers premiers pas il y a cinq ans avec une boutique pilote. Aujourd'hui, l'association a contribué àdans la commune."Certains porteurs de projets, même s'ils ne répondaient pas à nos critères, ont quand même décidé de. Cela crée une dynamique positive dans les centres-villes en générant de plus en plus d'activité", estime Maxime Bréart, coordinateur national de la Fédération des boutiques à l'essai.En France, 80 à 90% des commerçants passés par ce dispositif ont signé un bail. C'est le cas d'Isabelle Ternisien, ancienne secrétaire médicale, qui avait ouvert une boutique de vêtements fin 2015 à Noyon. Un loyer à 500 euros et un an de conditions exceptionnelles ont permis à la nouvelle commerçante deet pérenniser son concept."Je suis toujours là aujourd'hui. J'ai même développé d'autres choses puisqu'au départ je ne faisais que des sacs", nous explique-t-elle. Elle ne gagne pas encore le smic, maisdes Hauts-de-France ont emboîté le pas à Noyon : Bruay-la-Buissière, Beuvrages, Loos, Denain ou encore Saint-Amand-les-Eaux. La région compte de nombreuses boutiques à l'essai grâce à un "effet boule de neige", selon Maxime Bréart.Le coordinateur de la fédération doit s'entretenir dans quelques semaines avec les représentants des communes de la MEL pour identifier les premiers projets. Et certaines villes sont d'ores et déjà intéressées par l'initiative.