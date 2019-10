Passage à niveau de Wavrin : une barrière pour piétons installée trois ans après la mort d'un lycéen percuté par un TER

Une barrière piétonne installée

Un lieu très fréquenté

Wavrin : Un passage à niveau sécurisé pour les piétons ?

C’était il y a trois ans, quasiment jour pour jour. Mardi 17 octobre 2016, aux alentours de 8 heures, Nicolas arrive en gare de Wavrin pour prendre son train en direction de Lille, comme chaque matin., mais le jeune lycéen de 15 ans traverse les voies. En effet, son TER est stationné de l’autre côté et il pense que ces barrières sont baissées car le train qu'il doit emprunter est déjà à quai. Il est alorsroulant à une vitesse de 100 km/h et"Et si la gare de Wavrinpour ne plus être obligé de traverser les voies. Et si la gare de Wavrinlorsque les barrières sont baissées, et si lelorsque la lumière rouge clignote ?" se demandent les parents de Nicolas sur le site internet du collectif qu’ils ont créé.Depuis la mort de leur fils, ils ont un objectif :puis toutes les gares du réseau SNCF pour ne pas qu’un tel drame se reproduise.Depuis le début de la semaine, une barrière piétonne a été installée au passage à niveau de Wavrin, là où l’accident est survenu trois ans plus tôt. Lorsque les barrières se baissent pour empêcher le passage de voitures,"Undans la sécurisation du passage à niveau" pour les parents de Nicolas, qui jugent cette installationmais saluent néanmoins une première action depuis la mort de leur fils. Selon eux, le risque existe toujours pour les usagers pressés carAutour de ce passage à niveau, la circulation est dense :etpassent ici chaque jour, alors que des centaines de piétons traversent ces rails quotidiennement.dans cette barrière, qui affirme désormais qu'avec cette installation, les consignes sont clairement affichées et chacun franchit désormais à ses risques et périls.Un projet deest à l'étude. L'avis sera rendu le 21 novembre prochain, à l'occasion de la publication du plan national de sécurisation des voies SNCF.