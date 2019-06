Philippe Moreau raconte “Pourquoi, comment ?”, le nouvel album des Mauvaises Langues

Philippe Moreau : "Ça veut dire quand on est avec quelqu’un, on est passager de la vie de l’autre."

Quelle que soit la profondeur des mers, des lacs gelés toujours nous referons surface. Sur chaque rivage, je t'abriterai de l'orage. Paroles de "Passager, passagère".

Le clip "Passager, passagère" des Mauvaises Langues

Réalisation : Hervé Poinas

Le septième album des Mauvaises Langues "Pourquoi, comment ?" / © France 3 Hauts-de-France

Moi, je suis né ici et toi, tu l’as choisi ... et du boulevard jusqu’au Sébasto, nous traînions nos guitares, nos espoirs. Dans les rues de Lille… Les rues de ma ville, paroles de la chanson Les rues de Lille.



Les petites anecdotes de Philippe Moreau

Philippe Moreau : " Je conseille à tout le monde de pratiquer un instrument parce que si on n’a pas le moral, ça canalise pas mal de chose."

Pour voir Les Mauvaises Langues sur scène

Vendredi 10 Mai 2019 : Halluin, Place Delors, à 19h, événement gratuit

Samedi 18 Mai 2019 : Coucy le Chateau, le Festival « Sous les toiles »

Samedi 25 mai 2019 : Tourcoing, le Phare

Vendredi 07 Juin 2019 : Wandignies-Hamage, Concert restitution atelier d’écriture scolaire

Vendredi 14 Juin 2019 : Paris , la Dame de Canton, Port de la gare ( 13ème Ar.), 20h30

Vendredi 21 Juin 2019 : Villeneuve d’Ascq, La Ferme d’en-Haut à 20h30

Du 5 au 17 Juillet : Avignon, Le Carnot, 22h30, Festival Off

Jeudi 17 octobre 2019 : Lille, Théâtre Sébastopol, 20h.

Depuis 20 ans, la guitare à la main et la poésie dans la voix, les quatre musiciens des Mauvaises Langues chantent les rues de Lille et parcourent le monde.Au micro, c’est Philippe Moreau. Hervé Poinas est à la basse et Bertrand Denèle aux guitares. Laurent Combe, le nouveau batteur, joue des baguettes depuis deux ans dans le groupe. Deux ans durant lesquels le groupe a peaufiné ses notes pour créer un nouvel opus, "Pourquoi, comment ?".Un septième album tout en douceur, en atteste le morceau "Passager, Passagère". Une chanson qui parle de l’amour et du couple : " Ça veut dire quand on est avec quelqu’un, on est passager de la vie de l’autre", glisse Philippe Moreau.En 1998, les quatre compères d’alors mélangent les genres, écrivent des textes et enchaînent les concerts. La scène les accueille à bras ouverts et le public les redemande. De toute cette magie, Les Mauvaises Langues sortent un premier album 250.000 heures de vol et des bricole, puis les voilà lancés. "Les Mauvaises Langues, c’est une aventure de copains avec quatre musicalités différentes et une envie commune, celle de mettre nos textes et nos mélodies en avant", nous explique le chanteur.Parmi les 12 titres de "Pourquoi, comment ?", il y a des chansons qui, parfois, dénoncent l’état du monde comme dans Puisqu’on a fait des mômes où les musiciens expriment qu'ils ont "un peu mal à la terre et mal à leur espérance". Il y a aussi d'autres chansons qui sont d’ici et dévoilent la douceur d’une vie du Nord : "Il y a un peu de nostalgie. J’étais étudiant lillois et j'ai un lien de cœur avec cette ville. Il fallait qu’un jour, on l’exprime dans une chanson, forcément", raconte Philippe Moreau à propos du titre Les rues de Lille.Gourmand, philosophe, marcheur et zen avec la musique...