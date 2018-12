Pic de froid dans le Nord : la préfecture renforce le dispositif de mise à l'abri pour les SDF

Lesont considérablement chuté ce jeudi 13 décembre dans les Hauts-de-France, pouvant, dans le, atteindre jusqu'àFace à ce, les autorités préfectorales décident d'élargir ledesdans le département du Nord. Aux 12.600 places déjà ouvertes tout au long de l'année, sont ajoutées ce jeudide mise à l'abri "pour accueillir les personnes les plus vulnérables".Des mesures complémentaires sont prises par la préfecture, avec une "vigilance accrue demandée aux sapeurs-pompiers, services de secours, forces de police et de gendarmerie, l'extension des horaires des maraudes des Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation (SIAO) sur l’ensemble du département, la vigilance renforcée des accueils de jour et accroissement de leur amplitude horaire, et le renforcement de 20 places supplémentaires de mise à l’abri sur l’agglomération lilloise".