Pollution dans le Nord : la circulation différenciée mise en place mercredi dans 12 communes de la métropole lilloise

🛑⚠️ #Pollution de l’air dans le #Nord : Circulation différenciée dans 12 communes de la métropole lilloise à partir du mercredi 4 décembre 2019 à 6h jusque minuit

Les véhicules avec vignettes #critair 0, 1, 2 et 3 sont autorisés à circuler

+ d’infos ➡️ https://t.co/iU1NLoLbiH pic.twitter.com/Cn6rr0AmaS — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) December 3, 2019

[ Épisode de pollution ] Cet épisode s'explique par une augmentation des concentrations en particules en suspension (sources chauffage et trafic auto). Le maintien des conditions anticycloniques et hivernales empêche la bonne dispersion de ces pollutions.https://t.co/KM7cPwSxg3 pic.twitter.com/FPvSCRYLjc — Atmo Hauts-de-France (@AtmoHdF) December 3, 2019

La circulation différenciée en pleine grêve ?

La circulation différenciée va être mise en place dansmercredi 4 décembre de 6 heures du matin jusqu'à minuit, a annoncé la préfecture du Nord. Seuls les deux roues et véhicules avec une vignette Crit'air 0, 1, 2 et 3 ou en covoiturage seront autorisés à circuler.Les communes de Lille, Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille, Saint-André-Lez-Lille, Lambersart, Sequedin, Ronchin, Lezennes, Mons-en-Baroeul, La Madelaine, Lomme et Hellemmes sont concernées.La mise en place de la circulation différenciée s'accompagne d'une réduction de vitesse de 20 km/h (110 au lieu de 130 sur l'autoroute, 90 au lieu de 110, 80 pour les poids lourds), alors que le département du Nord connaît depuis mardi son premier épisode de pollution de l'hiver.Cet épisode de pollution concerne les particules en suspension (PM10) et est ammené à durer., passant du niveau "d'information et de recommandation" à celui "d'alerte sur persistance", qui signifie que l'épisode dure plusieurs jours."Les poussières en suspension trouvent pour origines principales le chauffage, les activités économiques (industrielles et agricoles) et le trafic automobile. Le département du Nord est concerné par cet épisode de pollution", explique Atmo dans un communiqué , précisant que "les concentrations en particules devraient augmenter aujourd'hui et demain."A Lille, la qualité de l'air est jugée mardi "mauvaise", avec un indice de qualité à 8/10 (1, c'est quand l'air est très bon, 10, quand il est très mauvais).Comme dans leur communiqué d'hier, L'agence régionale de la santé recommande aux personnes les plus vulnérables et sensibles d'éviter les activités physiques intenses et de limiter les déplacements sur les grands axes routiers. Le préfet conseille lui d'utiliser "les moyens de transport les moins polluants".Pas sûr cependant que lasoit maintenue jeudi si les métros, tramways, bus et train fonctionnent déjà au ralenti.