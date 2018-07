Pollution à l'ozone : amélioration en vue et fin des limitations de vitesse mercredi

Plus de nuages, moins d'ozone



Qualité de l'air toujours médiocre

Mauvaise qualité de l'air dans le Nord et le Pas-de-Calais mardi 3 juillet / © @atmo

Qualité de l'air médiocre prévue mercredi 4 juillet dans les Hauts-de-France / © @atmo



Fin des limitations de vitesses mercredi après-midi

Transports en commun et covoiturage

Une dégradation météo plus rapide que prévue : voilà qui va permettre de mieux respirer dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme.Les trois départements étaient concernés par dedepuis samedi dernier, dues aux températures élevées et à l'ensoleillement important qui favorisent la formation de ce polluant à partir d'autres émis localement (particules, dioxyde d'azote etc.)Ce mardi,, le service régional de mesure de la qualité de l'air, revoit ses prévisions à la baisse.Les niveaux de pollution constatés les 1er et 2 juillet sont finalement restés(soit moins de 180 µg/m³ d’air), selon un communiqué de la Préfecture. Et la situation s'améliore ce mardi.La couverture nuageuse est plus soutenue que prévue, ce qui va limiter l'ensoleillement. Le renforcement des vents d'Ouest et le retour de températures sous la barre des 30°C contribue à l'amélioration de la qualité de l'air.Aujourd'hui et demain, Météo-France prévoit une dégradation orageuse accompagnée de pluies plus ou moins soutenues selon les départements."Ces conditions seront moins propices à la formation de l'ozone", précisent les prévisionnistes Atmo. La qualité de l'air restera néanmoins médiocre, "avec des concentrations en ozone relativement élevées même si plus basses que les jours précédents". En tous cas inférieures au seuil d'alerte.Au regard de ces prévisions, le préfet a décidé de ne pas reconduire lesprises depuis lundi matin. Mais elles restentSur les axes routiers et autoroutiers du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, les vitesses maximales autorisées sont abaissées de 20km/h, soit à 110 et à 90 km/h (au lieu de 130 et 110 km/h). La vitesse est limitée à 80 km/h pour les poids-lourds. Des contrôles sont mis en place afin d’assurer le respect de cette mesure.Les habitants des trois départements sont par ailleurs invités à privilégier les transports en commun et les modes de déplacement doux, ou de se lancer dans le covoiturage. l'occasion d'essayer la plate-forme régionale passpasscovoiturage.fr Dans les secteurs résidentiel et agricole, le brûlage à l’air libre des déchets verts est pour rappel, interdit.