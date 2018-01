Le président de Dijon “plus que gonflé” par le LOSC au sujet de Xeka

#Xeka ne devrait pas retourner au #LOSC cet hiver d'après Dall'Oglio (coach du DFCO) :



"Après pas mal de discussions, j’ai senti qu’il y avait chez lui un nouvel état d’esprit qui était en train de revenir. C’est positif" a annoncé Dall'Oglio devant la presse ce mardi. #Mercato — FOOT SUR 7 (@FS7_off) 16 janvier 2018

, président du, est très énervé contre les dirigeants du, qui semblent avoir fait le forcing depuis plusieurs semaines pour récupérer en ce milieu de saison Xeka, son milieu de terrain prêté pour un an l'été dernier aux Bourguignons. "Depuis six ans que je suis président, je n'avais jamais vu ça ! Lille a harcelé le joueur, puis j'ai été à mon tour souvent contacté, au téléphone, par mail. Je vous confirme que ça m'a plus que gonflé. Cela fait un mois que Xeka ne joue plus, car il a eu la tête à l'envers", a-t-il confié à L'Equipe Selon ce dernier, le dossier est "clos à 99%".Le, qui est interdit de recrutement cet hiver par la DNCG, ne peut espérer se renforcer actuellement qu'en faisant revenir ses joueurs prêtés