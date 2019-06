Le président de la MEL Damien Castelain a remboursé les frais signalés par l'Agence anticorruption

Plus de 20.000 euros remboursés

Des soupçons empoisonnent le mandat du président de la Métropole européenne de Lille (MEL) Damien Castelain (sans étiquette), depuis la publication en juin 2018 par le site Médiacités d'une enquête portant au départ sur 11.000 euros de dépenses réalisées entre janvier 2017 et mai 2018.Dans cet article, le site affirmait avoir épluché "quelques centaines de factures" qui n'avaient "pas grand chose à voir" avec les fonctions politiques de M. Castelain, notamment pour des parfums, services de bien-être, ou nuits en hôtel de luxe le week-end.Suite à une plainte contre X et un signalement de l'association de lutte contre la corruption Anticor, le parquet de Lille avait ouvert en juillet 2018 une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et recel.L'AFA avait de son côté effectué en octobre un signalement auprès du parquet, puis rendu en décembre un "rapport de contrôle" sur la MEL, confidentiel mais rapidement dévoilé par Médiacités. Elle y relevait selon le site des "irrégularités", considérant par ailleurs que l'analyse de certaines factures n'avait "pas permis de s'assurer" qu'elles avaient été "engagées dans l'intérêt de la collectivité".M. Castelain a finalement décidé en avril de "faire un don" de 20.542,03 euros à la métropole lilloise, correspondant à "la totalité des sommes sur lesquelles des questions sont posées dans le pré-rapport de l'AFA", a déclaré vendredi son avocate Florence Rault, confirmant une information de Médiacités et La Voix du Nord.Ce remboursement "n'est en rien un aveu quelconque de culpabilité", mais vise à "couper court à toute discussion ou polémique malsaine", a poursuivi Me Rault. "Dans ce rapport des questions sont posées. Aujourd'hui, toutes les dépenses ont été justifiées et toutes les réponses qui devaient l'être ont été apportées à l'AFA, (...) mais le président a préféré rembourser au centime près les sommes qui sont discutées", souhaitant "montrer qu'il est parfaitement clair et respectueux de tous", a-t-elle dit.Dès la publication de l'enquête en 208, M. Castelain avait fustigé "une chasse à l'homme téléguidée" et assuré que ces chiffres étaient "faux", parlant pour sa part de "395 euros par mois de frais de représentation" depuis son élection.