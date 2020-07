Prison de Sequedin : une voiture-bélier force le parking du personnel, sept véhicules incendiés au coktail molotov

Une grosse berline a forcé dans la nuit de mardi à mercredi le parking du personnel de la prison de Sequedin (Nord), et trois individus ont lancé des coktails molotov sur les véhicules stationnés.

© BRUNO ESPALIEU - FRANCE 3

© UNFAP-UNSA

7 voitures brûlées

Des malfaiteurs circulant à bord d'une "grosse BMW noire" ont fait irruption la nuit dernière sur le site de la prison de Sequedin (Nord), défonçant le grillage du parking du personnel pour y incendier des véhicules, a-t-on appris de source syndicale.A 2h57 ce mercredi 29 juillet, la voiture-bélier a déboulé sur cette aire privée, puis trois individus "cagoulés" sont sortis du véhicule et ont lancé des cocktails molotov sur les voitures stationnées.Sept d'entre-elles, une voiture privée d'un fonctionnaire et six véhicules administratifs, ont été incendiées.Les individus sont repartis à bord de leur berline à 3h02.Le mobile de cette action est inconnu. Il ne s'agit pas d'une tentative d'évasion, de sources concordantes.