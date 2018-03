Lille : mais à quoi servent les caméras jaunes installées au-dessus des autoroutes de la métropole ?

Lille : des caméras jaunes installées sur des ponts au-dessus des autoroutes de la métropole

Les poids lourds visés

Elles sont apparues sans prévenir çà et là autour de la métropole. Des caméras jaunes, que l'on a pu apercevoir par exemple sur le pont qui enjambe l'A1 entre Templemars et Seclin, ou bien à hauteur du Stade Pierre-Mauroy à VIlleenuve-d'Ascq.Que les automobilistes se rassurent : il ne s'agit pas de radars d'un nouveau genre, mais de "installées de manière temporaire dans le cadre d'une enquête de circulation" explique la préfecture du Nord.Cette enquête de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL) vise à "".Plusieurs personnes étaient par ailleurs présentes ce matin, en appui du comptage automatique des deux caméras, installées dans l'un et l'autre sens de l'autoroute.Déjà installées depuis une quinzaine de jours, elles devraient bientôt disparaître puisque