Réforme des retraites : préavis de grève et perturbations à prévoir sur le réseau Ilévia

Plusieurs lignes de bus de la métropole lilloise devraient être perturbées ce mardi 24 septembre, en raison d'un préavis de grève déposé à à Ilévia, contre le projet de réforme des retraites.Les secteurs de Tourcoing et Roubaix devraient être les plus impactés, indique l'opérateur. Les fréquences de passage de bus des lignes L3, L4, L8, Citadine de Roubaix, citadine de Tourcoing, lignes 30, 33, 34, 35 et 36 seront ainsi modifiées, annonce Ilévia.Selon Ilévia, les autres lignes de bus, les métros et les tramways devraient circuler normalement.A noter que dans le cadre de ce mouvement de grogne contre la réforme des retraites, des perturbations sont également à prévoir sur le réseau SNCF