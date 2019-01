Reportage sur le bar “La Citadelle” à Lille : trois Identitaires renvoyés devant le tribunal correctionnel

"Meuf ou pas meuf, c’est des reubeus"



"Apologie du terrorisme et incitation à la haine"



s, membres de lalilloise, "ont été déférés au parquet ce jour sur les faits de violences qui apparaissaient dans le reportage", apprend-on ce mercredi 30 janvier auprès des services du procureur de la république de Lille. Ils devront répondre de faits de "" leprochain devant leDans le cadre de cette enquête ouverte par le parquet à la mi-décembre , quatre personnes avaient été placées mardi en garde à vue dans les locaux de la sûreté urbaine de Lille. "Le quatrième individu a été libéré à l'issue de sa garde à vue, sa responsabilité n’ayant pu être retenue", précise le parquet.Les faits ici reprochés à ces trois individus ont étéet diffusés le 12 décembre 2018 dans la première partie du documentaire "", sur la chaîne Al-Jazeera. Il s'agit d'une séquence tournée(appelée "rue de la Soif"), dans laquelle un groupe d'hommes, dont les visages n'ont pas été floutés, agressent une jeune femme d'origine maghrébine à la sortie d'un bar."Dégage bougnoule va !", lui lancent-ils, avant de l'asperger de gaz lacrymogène. Puis l’un d’entre eux, paré de gants renforcés,sur le crâne, devant tout le monde, et notamment un agent de sécurité qui n’intervient pas.L’auteur principal de l’agression, présenté dans le documentaire comme un proche d’Aurélien Verhassel, le patron du bar privé(non poursuivi), se vante de ses actes : "Je lui ai mis une de ces droites ! Rien à foutre… meuf ou pas meuf, c’est des reubeus…. Une grosse choumette dans sa gueule. Elle a dû bien le sentir". Il fait partie des trois hommes convoqués en mai devant le tribunal.Ils ont été "laissés libre et placés sous contrôle judiciaire, comprenant notamment l'interdiction de paraître rue Masséna , de rencontrer la victime et de fréquenter les coauteurs ou complices", précise le parquet.

D'autres faits constatés dans "Generation Hate" pourraient être reprochés à ces individus, qu'on voit dans le film faire le salut nazi en s'exclamant "Heil Hitler ! Troisième Reich !", ou encore si dire capable de commettre un attentat à la voiture-bélier, "comme le font les djihadistes" en plein Wazemmes, quartier populaire de Lille. "Le jour où je sais que j’ai une maladie incurable, mec… je m’achète une arme et je fais un carnage. Je me dis quitte à mourir de ma maladie, autant me faire fusiller par les flics (…) Une mosquée n’importe quoi… Même voiture bélier, je prends n’importe quoi", dit l'un des trois individus déjà poursuivis pour "violences aggravées". "Maman tu ne vas pas au marché de Wazemmes, c’est moi qui y vais. Je vais là-bas, je te fais un carnage. Charlie Hebdo à côté, c’est de la pisse de chien ! Marché de Wazemmes, c’est là où il y a tous les « gnoules » de Lille qui y vont", ajoute-t-il, alors filmé dans l'arrière-cour du bar La Citadelle.



"L'enquête se poursuit par ailleurs sur -ces- autres faits", indique le parquet de Lille. Qui pourraient relever de l'apologie du terrorisme et d'incitation à la haine.