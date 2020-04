Ronchin : un groupe d'associations locales crée un album de vignettes à collectionner sur l'histoire de la ville

Une organisation bousculée mais finalement bien rattrapée avec le coronavirus

500 albums imprimés, 100 cartes surprises et 3 vélos à gagner

Une outil ludique et pédagogique

Comment se procurer l'album "Ronchin d'hier et d'aujourd'hui" ?

Ces associations ont participé au projet "Ronchin d'hier et d'aujourd'hui" Arts Martiaux Ronchinois, Badminton Club Ronchin , Club photo de Ronchin, Dance Academy, EP Ronchin, Feutres ET Compagnie, Gym Pitchouns, J'aime Ma Ville, KadDanse Ronchin , La maison du grand cerf, La mémoire de Ronchin, Les Bouchons d'Amour 59 - Ronchin, Les voisins consolidaires, Mélantois Handball Club, Volley ball Ronchin, Ronchin Lutte, Tennis club Ronchin, Théâtre de Marionnettes de Ronchin. Les commerces, entreprises, artisans et les banques partenaires ayant financé ce projet : LE SEVEN, Café de la Mairie, Crédit Mutuel, Aux Délices de la Comtesse, Boulangerie Delanghe, Boulangerie Firmin Ronchin, Fives ECL, Kebab Ronchin, La boîte à sel, Pizzéria Isola Ronchin, Prestance Coiffure, Pompes Funèbres Marchand, Pro-Tech-Chauffage.



À travers les 81 vignettes à collectionner, les Ronchinnois redécouvrent leur ville et leurs voisins. Il y a un an et demi, l'association J'aime ma ville à Ronchin décide de créer un album sur la ville et son histoire avec plusieurs objectifs. D'une part, offrir aux habitants un support ludique et pédagogique pour se souvenir à travers les générations de l'histoire de la ville. D'autre part, soutenir les associations ronchinnoises : "tous les bénéfices de cette opération seront reversés aux 18 associations partenaires", explique Tom Orhan, le président de J'aime ma ville.Au départ, l'album devait être disponible dans une dizaine de commerces de Ronchin et des journées troc devaient être organisées. Avec le confinement, impossible de s'organiser comme prévu. Alors, les organisateurs ont développé la vente sur internet via le site Helloasso (à partir de 3 euros l'album et les 5 vignettes). "En dix jours, on a déjà récolté 2000 euros et écoulé un quart de notre stock", se réjouit Tom Orhan.Pour la livraison des albums, les membres de l'association organisatrice profitent de leur heure de sortie quotidienne pour les distribuer directement dans les boîtes aux lettres. Ensuite, les échanges de vignettes ont surtout lieu sur la page Facebook de J'aime ma ville . C'est d'ailleurs sur le réseau social que le projet particiaptif est né. Aujourd'hui, il participe à rassembler les Ronchinnois, même confinés.Les 18 associations partenaires ont fait imprimer 500 albums pour récolter 9 000 euros de chiffres d'affaire. Une somme dont elles auront bien besoin après la crise du coronavirus. "Si on arrive à donner 800 ou 900 euros à des clubs de sports très touchés par l'arrêt de la saison, cela permettra de payer quelques déplacements aux équipes et ce n'est pas rien", estime Tom Orhan.En plus des vignettes, 100 cartes suprises sont glissées dans les paquets. Elles donnent le droit à un lot au choix, dont des bouteilles de champagne, des coupes de cheveux, des déjeuners... Le tout offert par les partenaires du projet. Pour ceux qui terminent l'album, un tirage au sort sera même organisé avec trois vélos à gagner. Ainsi "chacun peut y trouver un plaisir différent" expose Tom Orhan.À l'intérieur de l'album, les associations La mémoire de Ronchin et Le club photo ont œuvré pour proposer des avants/après des lieux historiques de la ville. Des personnages célèbres jallonnent aussi l'ouvrage pour les bonheur des collectionneurs. "Tous nous disent qu'ils apprennent beaucoup sur leur ville", témoigne Tom Orhan.Il faut dire que l'initiative plaît aux Ronchinnois "C'est intéressant et enrichissant. J'ai également des vignettes à échanger !!! Beau projet fédérateur !!", commente un couple d'habitant sur Facebook. "C'est un très bel album, instructif et ludique", renchérit une Ronchinnoise. En dix jours seulement, plusieurs personnes ont complété l'album et les échanges vont bon train.L'initiative est si appréciée que l'association réfléchit à développer des albums pour d'autres communes, notamment Mons ou Lezennes. Tom Orhan imagine même réaliser un album sur Lille "même s'il faudrait sûrement plusieurs tomes", imagine le Ronchinnois.Jusqu'à la fin du confinement, tous les commandes se font sur la plateforme Helloasso. Il faudra débourser 3 euros pour l'album et 5 vignettes , 11 euros pour l'album et 25 vignettes et 21 euros pour l'album et 50 vignettes . Les livraisons sont gratuites à Ronchin, Faches-Thumesnil, Lezennes et Lesquin.