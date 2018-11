Ronchin : six personnes dont deux enfants intoxiquées par une chicha mal allumée

Six personnes, dont deux enfants ont dû être transportés à l'hôpital après avoir été (un peu) intoxiqués au monoxyde de carbone à Ronchin, samedi soir.



Tout a commencé vers 23 heures lorsqu'une femme appelle les pompiers pour se plaindre de maux de tête. Craignant un malaise ou une intoxication au monoxyde de carbone, les sapeurs-pompiers se rendent au domicile, avenue Jean-Jaurès, avec des détecteurs... qui s'affolent à leur arrivée.



Les pompiers en trouvent rapidement la source : il s'agit d'"un narguilé présent dans le salon avec un charbon en combustion incomplète". Les six occupants du domicile ont été transportés au Centre hospitalier Saint-Vincent, mais ne présentaient que des intoxications légères.