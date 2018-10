À cause de la pluie, l'A22 en partie coupée jusqu'à minuit dans le sens Gand-Lille

L'autoroute A22 va être coupée à la circulation entre 16 heures et minuit entre Neuville-en-Ferrain et Roncq, dans le sens Gand-Lille, a prévenu ce mardi la Direction interdépartementale des routes du Nord (DIRN) dans un communiqué.



Les communes de Neuville-en-Ferrain, Roncq, Mouvaux et Marcq-en-Baroeul sont impactées.



Dégradations de chaussée

"Les fortes précipitations des dernières heures ont entraîné des dégradations de chaussée sur l'autoroute A22 dans le sens Gand vers Lille sur 500 mètres" avance la DIRN, ce qui avait conduit ce mardi matin à la neutralisation de la voie lente.



Pour régler le problème, un chantier de réparation en urgence va nécessiter la "fermeture de l'axe entre les échangeurs n°17 (Tourcoing - Wattrelos) et n°15 (Tourcoing Les Francs – Le Brunpain) de 16h à 24h ce jour"prévient la DIRN.



Passé minuit et jusqu'à mercredi midi, la circulation ne sera rétablie que sur la voie rapide, au niveau de la zone réparée afin de permettre sa consolidation.



Un bouchon de 4 kilomètres s'est déjà formé sur l'A22 et se répercute même au-delà de la frontière belge.