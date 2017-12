Roncq : un moment de partage pour le Noël des Petits Frères des Pauvres

Noël est parfois un moment difficile pour les personnes âgées isolées. Les Petits Frères des Pauvres organisaient ce lundi leur traditionnel déjeuner de Noël à Roncq. Un bon repas, beaucoup de musique, de danses et de sourires ! - France 3 Nord Pas-de-Calais - Ambrine Bdida, Bertrand Théry, Marion Dubois

Un peu de chaleur humaine

Se déhancher sur des classiques des années 80, s'emparer de la piste de danse avec une valse, un plaisir rare pour Odette, 72 ans.Jupe à paillettes, veste en fourrure, une retraitée sur son 31 pour ce Noël avec sa famille de coeur comme elle l'appelle, l'association Les Petits Frères des Pauvres."Ça fait quinze ans que je suis aux Petits Frères", confie Odette. "On fait des vacances, on fait de tout.""Ça m'apporte queParce que comme je vis toute seule, là on se trouve entre amis", ajoute sa voisine de table.Pour ce menu de fête à Roncq : petits fours et cuisse de canard confite. Unet pimenté par des tours de magie.

Un moment convivial, un peu de chaleur humaine pour ces personnes âgées souvent seules au moment des fêtes.



"L'impact sur le ressenti de se dire 'je n'existe pas en tant qu'individu, personne ne vient me voir', c'est d'une violence assez extrême", détaille Brice Talandier, directeur régional des Petits Frères des Pauvres. "Donc on se bat pour que ces moments-là, le 24 ou le 25, soient des moments de partage."



Rompre l'isolement le temps d'un repas, sur des rythmes endiablés, une tradition bien ancrée. L'association organise cet évènement depuis 1949.