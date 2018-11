Route du Rhum 2018 : coup de départ pour le skippeur amateur lillois Romain Rossi

Le Souffle du Nord H-5 minutes ! Les supporters sont en place au Cap Frehel !!! @digestscience Romain Rossi Navigateur Région Hauts-de-France

Romain Rossi Navigateur Jour J #RDR18 ON NOUS PROMET L'ENFER Impossible pour les amateurs comme moi de passer à travers les fronts violents et la houle formée des prochains...

Romain Rossi avant la Route du Rhum 2018 : "Je me lance dans l'inconnu"

Romain Rossi, Skipper de "Fondation Digestscience" ; Sylvain Pontu, Préparateur technique - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Jean-Marc Devred et Emmanuel Quinart. Montage de Rémy Maucort.

" Le Lillois Romain Rossi a pris le départ ce dimanche midi de la Route du Rhum avec son bateau "Fondation DigestScience". C'est la première participation de cet amateur, ingénieur spécialisé dans les gestion des énergies qui a grandi à Béthune et qui réside aujourd'hui à La Madeleine, près de Lille.Ce départ, aux côtés des'annonce plutôt calme jusqu'à mardi,. "Impossible pour les amateurs comme moi de passer à travers les fronts violents et la houle formée des prochains jours" a-t-il confié sur sa page Facebook . "Les risques sont énormes. La décision est prise, la stratégie de course sera de.""Je vous cache pas que j'ai clairement peur. Je me lance dans l'inconnu, je sais pas exactement ce que je vais vivre" confessait-il en début de semaine, alors que ses préparations à Saint-Malo toucaient à leur fin. "On parle de vingt jours en mer seul sur un bateau de course, en plus on y va pour traverser l'Atlantique."Son objectif n'est certainement pas de finir dans les premiers, mais surtout de finir tout court et d'atteindre Point-à-Pitre, en Guadeloupe, après près deLe Nordiste est engagé notamment contre la maladie de Crohn auprès de la Fondation DigestScience, qui cherche à financer les recherches sur les maladies digestives. "" revendique le Lillois de 37 ans.