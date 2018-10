Sainghin-en-Mélantois : une poudre blanche sème la panique en s'échappant d'un courrier déchiré au centre de tri postal

C'est une drôle de scène à laquelle a assisté le personnel du centre de tri de La Poste de Sainghin-en-Mélantois, près de Lille. Mardi 23 octobre, vers 17h30, une enveloppe s'arrache dans une machine et... diffuse une étrange poudre blanche que respirent cinq employés sur neuf présents à ce moment-là.



Tests chimiques et bactériologiques Les pompiers ont aussitôt été appelés ainsi que la cellule NRBC (Nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques) de la brigade de gendarmerie de Cysoing car la substance inconnue pouvait être nocive. Les cinq personnes ont été isolés et ont fait l'objet de test, qui ont permis de lever tout doute sur la non-dangerosité du produit.



"Le produit ne présentait pas de risque chimique ni bactériologique" précise la gendarmerie. L'enveloppe, confiée aux forces de l'ordre, va tout de même être analysée par le laboratoire de l'Institut Pasteur pour connaître sa composition exacte.