Un corps a été découvert dans la Deûle, à Saint-André-lez-Lille, mardi 14 janvier en fin d'après-midi. Vers 18 heures, un promeneur a aperçu le corps flottant à hauteur de l'avenue du Petit Paradis. Il a alors alerté les secours.Les pompiers et les policiers sont aussitôt intervenus. Les équipes de plongeurs du SDIS 59 ont extrait des eaux le corps sans vie, dont l'âge et le sexe n'ont pas pu être déterminés.Un examen de corps doit avoir lieu, et une enquête a été ouverte pour identifier la victime et connaître les circonstances du drame.