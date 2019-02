Saint-André : la marque Jean Caby vendue 800 000 euros aux enchères

Mise à prix à 100 000 euros

La marque Jean Caby, spécialiste de la saucisse cocktail et liquidée en 2018, a été vendue mardiaux enchères à Amiens à un, a-t-on appris mercredi auprès du commissaire priseur."Nous avons vendu le portefeuille de marques Jean Caby. Il s'agit des marques avec et sans logo. Laet", a précisé la société de vente aux enchères Arcadia, dont le commissaire priseur Frédéric Delobeau a été nommé par le Tribunal de commerce de Lille Métropole.C'est un groupe spécialisé dans la transformation porcine qui a remporté la vente, face à deux autres concurrents du même secteur, dont les noms n'ont pas été rendus publics.Le groupe qui a remporté la vente(INPI) pour effectuer le changement de propriété, a rapporté la même source.Jean Caby, société centenaire installée dans la métropole lilloise et qui appartenait depuis 2012 à la société américaine Foxlease food, a été liquidée en juin 2018 , faute de repreneur, entraînant le licenciement desL'entreprise, qui se targuait d'avoir été la première société européenne à commercialiser des produits sous-vide en 1951, avait créé son produit emblématique, la saucisse cocktail, en 1986.