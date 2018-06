Séries Mania : les dates de l'édition 2019 dévoilées

Le prochain festival SERIES MANIA Lille / Hauts-de-France aura lieu du 22 au 30 mars 2019 https://t.co/BJCtiMoPfE — Festival SériesMania (@FestSeriesMania) 7 juin 2018

Festival SERIES MANIA Vous êtes nombreux à avoir répondu présent pendant le festival, 55 639 exactement. Encore merci ! Comme vous n'avez certainement pas pu tout voir et tout faire, on vous propose un petit bilan en...

Adieu avril et bonjour à mars : l'année prochaine,alors qu'elle avait lieu cette année, pour sa première édition lilloise, du 27 avril au 5 mai.Une petite avancée qui s'explique surtoutcomme l'avancent les organisateurs dans un communiqué publié sur le site du festival : "Le choix des nouvelles dates de l'édition 2019 a été fait en concertation avec la Ville de Lille et la Région Hauts-de-France. En effet, Lille qui accueille tous les 3 ans lille3000, organisera en avril 2019 cet événement artistique qui mobilise l'essentiel des salles et lieux phares de la ville ainsi que toute l'hôtellerie locale. SERIES MANIA, qui travaille avec tous les acteurs de la cité et de la région, a donc avancé ses dates pour une meilleure coordination."La première saison lilloise, après huit éditions à Paris,. Le Grand Prix du festival a été décerné cette année à la série israélienne " On the Spectrum ".