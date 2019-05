Pour ses 15 ans, Lille Piano(s) Festival fait la part belle à la diversité

Jusqu'au Cateau-Cambrésis

Plus de 8.000 billets ont déjà été vendus pour l'événement, qui mettra à l'honneur une soixantaine d'artistes dont le Brésilien Nelson Freire ou les Français Bertrand Chamayou et Thomas Enhco, ont annoncé mardi les organisateurs lors d'une conférence de presse."La diversité reste l'attrait et l'objectif du festival", a déclaré le chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus, ancien directeur musical de l'Orchestre national de Lille (ONL), dont cette édition sera la dernière en tant que directeur artistique.Cette diversité s'exprimera dans le répertoire (jazz, classique, tango, électro...) à travers une quarantaine de concerts ainsi que "dans les genres (ciné-concert, récitals d'étudiants, musique et littérature, ... ) et les lieux", principalementà Lille mais aussi à Vaucelles et au Cateau-Cambrésis (Nord), a-t-il ajouté.Le festival s'étend également à d'autres formes de claviers comme l'accordéon, le clavecin, le synthétiseur ou le vibraphone. Cette édition 2019 sera ainsi marquée par l'introduction de l'orgue avec trois concerts dédiés. Elle accueillera également des artistes mexicains, en lien avec le festival culturel Eldorado.Depuis sa création en 2004, le festival a attiré 200.000 spectateurs, selon les organisateurs.