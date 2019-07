Suppression de près de 800 postes chez Castorama et Brico Dépôt : accords majoritaires signés

Ces accords ont été signés mercredi dernier par deux des quatre organisations syndicales de Brico Dépôt (CFDT et CFE-CGC) et jeudi par trois des cinq organisations syndicales de Castorama (CFDT, CFE CGC, CFTC), dont le siège est à Templemars (Nord), a indiqué la direction de Castorama et Brico Dépôt.La CGT et FO de Castorama, non signataires de l'accord, ont déclaré ce mardi lors du dernier comité central d'entreprise concernant ce plan social, que "l'emploi des salariés" ne devait pas être "une variable d'ajustement" de "l'impéritie" des dirigeants à "mettre en place le plan de transformation décidé par le groupe", selon Grégory Cipriano de la CGT. En outre, "ce plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ne nous apparaît pas garantir à tout un chacun la possibilité d'être reclassé dans un poste au plus près de chez lui" ou du magasin Castorama "de son choix", ont-ils aussi dénoncé.Mais selon la direction, ces accords "favorisent la mobilité interne en proposant par exemple des primes incitatives, des aides à la mobilité géographique, ou encore des aides à la formation". Ces accords ont été soumis "aux Direccte (directions régionales du travail) concernées" selon la direction qui attend un retour d'ici "quelques semaines".Jugeant leur rentabilité insuffisante, Kingfisher, propriétaire des enseignes Castorama et Brico Dépôt, a annoncé fin mars la fermeture de plusieurs magasins en Europe. Dans le détail, neuf Castorama et deux Brico Dépôt vont baisser le rideau en France entre octobre 2019 et novembre 2020. Ces fermetures concernent 789 salariés.Selon les syndicats, les magasins Castorama concernés se situent à Lille, Paris et dans la région parisienne (Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Essonne), ainsi qu'à Darnétal (Seine-Maritime) et Angers (Maine-et-Loire). Un premier PSE avait été validé en juin 2018. Un accord majoritaire syndicats-direction avait été signé à Castorama et Brico Dépôt, entérinant la suppression de 409 postes en France dans le cadre d'une délocalisation de services de comptabilité en Pologne.Tous les salariés devaient se voir proposer une offre de mobilité interne. Au total, le groupe britannique possède 224 magasins pour quelque 18 000 salariés en France.