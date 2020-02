TEMPÊTE CIARA. Lille : parcs, cimetières et Lille-Neige restent fermés ce lundi

#Ciara : pour rappel, #LilleNeige, la Gare Saint Sauveur, les parcs et jardins de Lille resteront fermés ce dimanche.

Prudence si vous devez sortir !#Ciarastorm — Ville de Lille (@lillefrance) February 9, 2020



Quelques dégâts

Si une diminution de la violence des vents est prévue dans les heures à venir, de nouvelles rafales sont à craindre ce lundi en fin d'après-midi dans le Nord, et notamment à Lille, où la municipalité prolonge ses mesures de précaution.Ainsi, les parcs publics et cimetières de la ville, fermés depuis dimanche à cause de la tempête Ciara, resteront clos ce 10 février. L'événement Lille-Neige, qui se tient à la gare Saint-Sauveur, reste également fermé au public.L'épisode tempétueux a provoqué quelques dégâts dans la capitale des Flandres, notamment "des branches d’arbres cassées, des éléments de bardages de chantiers détachés ainsi que des poubelles poussées par les vents", indique la municipalité.C'est rue de Tournai que les conséquences de la tempête Ciara sont les plus importantes à Lille, avec l'effondrement du bardage d'un Novotel , qui a provoqué la fermeture du boulevard périphérique, rouvert vers 10 heures après sécurisation du site.Une oeuvre du street-artist local Jef Aérosol sur le fronton de la Maison Folie de Wazemmes a également été dégradée.