Templemars : deux morts et un blessé grave dans un accident de voiture

Deux personnes ont été tuées et une troisième a été grièvement blessée dans un accident de la route, mardi soir à Templemars, dans la métropole lilloise.



Le drame s'est produit sur la rue du Général De Gaulle, vers 23h45. Un adulte et un(e) adolescent(e), d'âge et de sexe inconnu, ont perdu la vie.



Un troisième adulte a été grièvement blessé et transporté en urgence au Centre hospitalier de Lille. On ignore à ce stade les circonstances de l'accident, qui n'impliquait que cette voiture.