Templemars : une enquête ouverte après la mort de trois chiens empoisonnés sur un chemin de promenade

Templemars : plusieurs chiens empoisonnés après avoir fréquenté un chemin de promenade

Intervenants : Frédéric Baillot, Maire de Templemars (59) ; Francis Wavrant, Adjoint à l'environnement ville de Templemars - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Didier Pithon et Jean-Marc Vasco. Montage de Rémy Maucort.

Appel à la prudence

Trois chiens –selon La Voix du Nord – sont morts en l'espace de quelques semaines après avoir été promenés sur la plaine des Périseaux.Une série noire qui a motivé la police et l'Agence régionale de la Santé (ARS) à pratiquer une autopsie sur l'un des chiens (les résultats ne sont pas encore connus).En attendant de connaître le fin mot de l'histoire, les riverains sont vigilants. "On est toujours en train de vérifier ce qu'il mange, ce qu'il fait, on vérifie une heure après quand on est rentré..." explique un promeneur."Je continue quand même à balader mon chien" confie une autre, "mais je vais faire attention et surveiller dès qu'elle met le nez par terre."La ville de Templemars prend le problème au sérieux. "" souligne Frédéric Baillot, maire de Templemars. "Il y a des suspicions sur un certain nombre de produits appétants, que les chiens adorent.", un pesticide mortel dont l'usage est interdit depuis 14 ans, est évoquée, mais "c'est très surveillé. tout de même" doute l'adjoint à l'environnement de la ville.