Tour du Luxembourg : Jesus Herrada (Cofidis) nouveau leader

Dans l'ultime côte très exigeante du parcours, Herrada a placé une attaque décisive pour devancer de 3 secondes le Néerlandais Mauritz Lammertink (Roompot-Charles) et de 7 secondes le Français Anthony Turgis (Direct Energie).Equipier d'Herrada chez Cofidis, le Français Christophe Laporte avait remporté le prologue et la 1étape. Mais malade, il a dû poser pied à terre ce samedi, à 55 km de l'arrivée.L'étape-reine de cette 79e édition du Tour du Luxembourg, dont l'arrivée était jugée au sommet du Herrenberg, a totalement chamboulé les positions puisque les trois premiers du jour occupent dans cet ordre les trois premières places du général : Herrada possède respectivement 9 et 18 secondes vd'avance sur Lammertink, vainqueur de l'épreuve en 2016, et Turgis.La 4e et dernière étape, dimanche, longue de 176 km, conduira les coureurs de Mersch à Luxembourg.