Tous à l'assaut d'une décharge sauvage à Sainghin-en-Mélantois en prévision du World CleanUp Day

Nettoyer la planète dans la bonne humeur

Nettoyage d'une décharge sauvage à Sainghin-en-Mélantois, les infos pratiques Rendez-vous dimanche 1 juillet à partir de 9h au 1525-1411 Rue du Maréchal Leclerc, à Sainghin-en-Mélantois.

Au programme :

- de 10h à 12h : CleanUp

- de 12h à 15h : pique-nique

Prévoir chaussures adaptées, une paire de gants, un sac poubelle et de quoi mnger et partager.

Chaque année la population mondiale génère près de 4 milliards de tonnes de déchets. Avec 150 pays participants, les initiateurs duentendent organiser la plus grosse mobilisation citoyenne de tous les temps, en réunissant 5% de la population mondiale, soit 3,5 millions de personnes à travers le monde. Ce sera le 15 septembre prochain.L'objectif :, et générer un changement durable des comportements.Ce dimanche 1er juillet, les organisateurs duinvitent toutes les bonnes volontés à une répétition générale à Sainghin-en-Mélantois au Sud-Est de la Métropole lilloise. Ils ont repéré une décharge sauvage en bord d'autoroute qui devrait permettre une belle mobilisation avant les grandes vacances. Présentation et mise en bouche avec Julien Pilette, responsable France de l'opération.En France, le mouvement est né à Lille. "Le Nord est bien en avance sur les initiatives citoyennes", s'enthousiasme Julien Pilette, qui a pris la tête de l'organisation à l'échelle hexagonale.Plusieurs tours de chauffe ont déjà été organisés en prévision du grand rendez-vous du 15 septembre. Aeten région parisienne au printemps, mais aussi dans le, en novembre dernier.► Reportage de Myriam Schelcher, Flavien Bellouti et Michèle VansteenkisteLes organisateurs insistent sur le côté festif des opération de nettoyage : "Il ne s'agit pas de faire de l'écologie punitive, mais de nettoyer la planète de façon festive", expose Julien Pilette, qui promet un barbecue ce dimanche à Sainghin-en-Mélantois.Le réconfort, après l'effort.