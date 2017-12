Vendeville : une chorale africaine pour la messe de Noël

L'église Saint-Eubert de Vendeville (Nord) accueillait dimanche soir une chorale africaine pour animer la messe de Noël. - France 3 Nord Pas-de-Calais - Naoufel El Khaouafi, Jean-Christophe Raczy, Marion Dubois

Des fidèles nombreux

Des chants, des danses, des prières pour célébrer la naissance du Christ. À l'église Saint-Eubert de Vendeville, c'est Arc en ciel,, qui anime la cérémonie dimanche soir.pour rendre plus chaleureuse une messe traditionnelle. "Le propre d'Arc en ciel, c'est d'amene", détaille Marie-Amélie Yoka-Posso, responsable de la chorale. "Des cultures où on exprime beaucoup, où on est beaucoup dans l'expression corporelle."Dans son homélie, le prêtre assomptionniste Vincent Leclercq rappelle l'importance de cette cérémonie de la nativité., explique-t-il. Et comme le fait que les rois mages qui viennent de très loin, on puisse venir de très loin pour animer ici à Vendeville la messe de Noël, moi ça me parle."Dans cette église. Les fidèles sont venus très nombreux assiter à cette messe de Noël, organisée en début de soirée.Les cérémonies se poursuivent encore toute la journée. Dans la région,