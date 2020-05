© S.GURAK

Le vent souffle fort depuis ce dimanche soir dans les Hauts-de-France (entre 65 et 95 km/h). A Croix (près de Roubaix dans le Nord), un très gros arbre situé rue Langevin s'est couché sur un mur. Ce dernier s'est écroulé sur 50 mètres environ.Aucune victime n'est à déplorer selon les pompiers spécialisées en sauvetage qui se sont rendus immédiatement sur place. Entre 7 et 9 véhicules stationnés ont été ensevelis par les briques du mur.Les pompiers du Nord sont intervenus une soixantaine de fois dans le département ce lundi matin à cause du vent (arbres couchés, fils électriques sur des voies...).