VIDÉO. L'armée recrute : on a suivi l'engagement d'un jeune Lillois

Lille : on a suivi un jeune qui s'engageait dans l'armée de terre

"J'aurais quand même vécu pas mal de choses"

Vers treize rudes semaines

Quelques chiffres sur le recrutement de l'armée L'engagement est un CDD qui varie de 1 à 8 ans. La plupart du temps, les soldats retournent à la vie civile après 5 ans.

L'âge limite pour s'engager est de 29 ans, voire 32 ans pour un officier.

Entre 100 et 120 jeunes viennent chaque semaine se renseigner au CIRFA de Lille.

Dans la zone de ce centre d'information, 320 jeunes s'engagent chaque année, c'est l'un des territoires qui recrutent le plus.

L'armée cherche à recruter 15 000 jeunes par an, contre 10 000 recrues avant les attentats du Bataclan en 2015. Ceux qui sont qualifiés en mécanique, en informatique et en ressources humaines sont particulièrement prisés.

L'armée de terre compte 77 000 personnes.

Dans son appartement situé à Tourcoing, Geoffrey Hébert prépare ses affaires. "C'est ma valise pour partir à Verdun, pour faire mes classes." À l'intérieur ? "Des cintres, des tongs, des cadenas, un cahier..."Le jeune homme de 24 ans, titulaire d'un diplôme de maçonnerie et fort de quelques expérience dans le transport, a décidé en janvier dernier de pousser les portes d'un Centre d'information et de recrutement des forces armées (CIRFA). C'est généralement par là, ou via le site de l'armée, que les jeunes font le premier pas vers le recrutement.S'ensuit alors un entretien général, au cours duquel on définit ce que le jeune recherche, parmi la centaine de métiers qui composent l'armée. Il est alors évalué pendant quatre jours à Nancy – visite médicale, épreuves de mathématiques, français, quizz de personalité, épreuves de sport – puis il est orienté avec l'aide de conseillers.Geoffrey, lui, rentre dans le génie militaire, où il s'occupera "du déminage, de la construction, de la démolition aussi, c'est vraiment être celui qui ouvre le terrain."Mais pourquoi s'intéresser à l'armée de terre ? "Ce qui me tente, déjà, c'est le fait de pouvoir voyager, de me sentir utile, ce qui n'est pas le cas dans tous les métiers" confie Geoffrey. "J'en ai parlé à ma famille, à ma conjointe et ils ont tous été d'accord avec moi."Du point de vue du chef d’escadrons Vincent Belin, chef du CIRFA à Lille, "c'est un microcosme de la société civile, donc on trouve un petit peu de tout. Des gens un peu perdus qui cherchent la lumière, des gens qui veulent absolument quelque chose..."Et quid quelques années plus tard ? Le caporal Jordan, 25 ans, s'est engagé en août 2015 à Arras dans le 13bataillon de chasseurs alpins. Il arrive bientôt au terme des cinq ans de son contrat et patrouille désormais à Lille. "Je suis parti dans la foulée six mois à l'étranger, à Djibouti" explique-t-il, avant de passer plusieurs stages et de "repartir l'été d'après en mission en Afrique, au Mali et au Tchad."Pour autant, le caporal "compte [s]'arrêter au bout de cinq ans. Pourquoi ? Parce que j'ai quand même fait ça parce que j'avais l'envie, j'ai voulu découvrir, et au terme de mes cinq ans j'aurais quand même vécu pas mal de choses."Geoffrey Hébert n'en est pas encore là. "C'est la signature du non-retour" confie-t-il devant son contrat, qu'il s'apprête à solennellement signer dans une chapelle. "Je suis impatient et un peu anxieux en meme temps, un peu stressé, envie de faire mes preuves et de montrer ce que je vaux, surtout."Non-retour ? Pas tout à fait. Geoffrey a encore six mois pour se désengager. Ensuite, il faudra respecter le contrat, pour lequel il recevra un salaire de 1300 euros la première année.Après s'être séparé de sa famille, le jeune homme va rejoindre son régiment à Charleville-Mézières, où il devra être acculturé : habit militaire, coupe de cheveux, lit au carré, garde-à-vous, codes du régiment... Puis il partira pour un Centre de formation militaire pour treize semaines. C'est là qu'il se perfectionnera dans le corps de métier qu'il a choisi.