VIDÉO. Clara Luciani sort un clip tourné à la Villa Cavrois de Croix

Clara Luciani - Emmanuelle | En Live à la Villa Cavrois

La chanteuse Clara Luciani a mis la Villa Cavrois de Croix à l'honneur dans le clip d'"Emmanuelle", sorti lundi 16 décembe.Comme l'indique l'artiste, la chanson a été enregistrée en live sur les lieux du tournage, aux côtés d'une cinquantaine de figurants, indique La Voix du Nord Photogénique, la Villa Cavrois est également apparue dans " L'Amant double ". On savait déjà que le bâtiment pouvait se visiter en chansons Construite dans les années 1930, la villa, imaginée par l'architecte et designer Robert Mallet-Stevens pour l'industriel Paul Cavrois, est très moderne pour l'époque avec son décor minimaliste, et fait plus de 2000 m². Pillée dans les années 1990, elle a depuis été restaurée, et est inhabitée depuis plus de 30 ans.