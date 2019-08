VIDÉO. Entre Lille et Tourcoing, les rails du métro et du tramway remis à neuf pour la première fois

"On a une usure de rail qui est assez conséquente"

Entre Lille et Tourcoing, les rails de métro et de tramway remises à neuf pour la première fois

Plus que trois semaines pour tout boucler. À la surface, sur la ligne de tramway Lille - Tourcoing comme pour sa jumelle sous terre en métro, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour terminer d'ici fin août l'immense chantier de rénovation des rails.Ce sont des dizaines de kilomètres de rail qu'il faut changer, ce qui n'avait jamais fait ni depuis la création du tramway (1992) ni depuis celle du métro (1983). "C'était nécessaire, le réseau est vieillissant" souligne Patrice Deffrasnes, chargé d'affaires infrastructures à Ilévia.Et d'ajouter : "Les rails sont de 1992, l'ensemble de la plate-forme est aussi de 1992 sur la branche de Tourcoing, donc c'est des travaux sécuritaires. Ici, on a une usure de rail qui est assez conséquente."Quitte à chosir une période pour ces travaux nécessaires, autant choisir la période estivale. "Pendant toute la période de travaux, des bus relais sont déployés sur le terrain pour assurer la continuité de service et la desserte des stations non-desservies" assure Caroline Jeanjacquot, chef de produit Métro-Tramway.Ainsi, si cela peut rassurer les usagers las de devoir troquer leur transport en commun habituel contre les désagréments d'un bus à l'heure de pointe, les rails neufs n'auront plus à être changé avant une quinzaine d'années pour le tramway, et une trentaine d'années pour le métro...