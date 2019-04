VIDÉO. Gilets jaunes : environ 600 manifestants mobilisés à Lille pour la 24e journée d'action

Gilets jaunes : environ 600 manifestants mobilisés à Lille pour la 24e journée d'action

Deux jours après la conférence de presse d'Emmanuel Macron, avait lieu ce 27 avril un 24e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. A Lille, on a compté environ 600 manifestants dont le cortège a pris son départ comme chaque semaine depuis la place de la République.Femmes en tête, les Gilets jaunes ont défilé pour notamment plus de justice fiscale et sociale dans une ambiance bon-enfant dans les secteurs de Solférino, Vauban et Nationale. L'hyper-centre de Lille leur était interdit. "C'est bien beau de parler deux heures à la télé, pour rien !", nous déclare une manifestante. "Ce qu'on veut, c'est plus de pouvoir d'achat, la TVA à 0 sur les premiers produits de nécessité et ce serait déjà une grande chose. Même ça il ne veut pas en entendre parler", a renchéri sa fille.Des échauffourées ont éclaté à l'angle de la rue Nationale et du boulevard de la Liberté. La police a procédé à quelques interpellations.