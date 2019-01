VIDÉO. Lambersart : quand les seniors d'une résidence reprennent Beyoncé, Maître Gims ou Psy

Vidéo FB Domaine Hippodrome

"Je me dis qu'on vaut encore quelque chose"

Lambersart : quand les seniors d'une résidence reprennent Beyoncé, Maître Gims ou Psy

Mauricette, Résidente ; Bernadette, Résidente ; Gaëlle Deheeger, Directrice du Domaine de l'Hippodrome - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Lila Haffaf et Flavien Bellouti. Montage de Sophie Naumovitz.

Ils se présentent, lunettes noires sur le nez, sous les noms de Madame Cornu ou Monsieur Nogret et dansent, pêle-mêle, sur Born to Be Alive La Macarena ou Rabbi Jacob ... avec un succès qui les a surpris eux-mêmes.Car la vidéo du Domaine Hippodrome de Lambersart , publiée sur Facebook le 22 décembre, cumule près de. "J'ai deux sœurs et on a partagé la vidéo, on l'a envoyée à tout le monde" se réjouit la petite-fille de l'une des résidents qui apparaît dans la succession de clips. "Côté seniors, on se réjouit de ce succès, mais pas seulement. "Je me dis qu'on vaut encore quelque chose, malgré notre âge !" confie Bernadette. "Quand même, ça fait plaisir !" abonde Mauricette.Et justement, "le projet au départ est né d'un désir de, et de changer le regard qui peut être parfois négatif sur les structures d'hébergement de personnes âgées" souligne Gaëlle Deheeger,Cette compilation a nécessité, mais cela n'empêche pas les résidents de vouloir remettre le couvert pour de nouvelles vidéos.