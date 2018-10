VIDÉO. Lille 3000 : le Mexique et l'Eldorado au programme de l'édition 2019

Pour eux, l'Eldorado c'est la France et pour nous, c'est le contraire !

Comme chacune de ses éditions, @lille3000 lancera la saison avec une grande parade d’ouverture « Rambla ». Traversée du #Mexique en danse et en musique, chars, costumes... Le tout sera piloté par @ArtPointM. De novembre à janvier, participez aux castings pour danser et défiler ! pic.twitter.com/PIpnXnAEnQ — Lille (@lillefrance) 15 octobre 2018

Du 27 avril au 1er décembre 2019 dans la Ville de Lille, la Métropole Européenne de Lille et la Région...

La cinquième édition de Lille 3000 Lille 3000 est un programme culturel mis en place par la ville depuis 2006, dans la lignée des événements déjà organisés en 2004 lorsque Lille était capitale européenne de la culture. La première édition, en 2006, s'intitulait "Bombaysers de Lille", la seconde en 2009 "Europe XXL" pour les vingt ans de la chute du mur de Berlin. En 2012 et au début 2013, le thème était "Fantastic" et la dernière édition, "Renaissance", s'est tenue en 2015.



L'année prochaine, Lille sera latine. La ville a levé le voile lundi sur le programme de l'édition 2019 (la cinquième) de l'un de ses événements culturels phare :À prévoir: une parade, des couleurs plein les rues dans des rues redécorées et des expositions monstrueuses, des figurines en bois représentant des créatures mythologiques que l'on trouve dans l'au-delà."Le Mexique nous a toujours fascinés, fasciné les écrivains et les peintres comme nous fascinons le Mexique" constate le conseiller artistique de Lille 3000 Didier Fusiller. "Pour Martine Aubry, l'Eldorado en tant que thème "s'imposait dans nos sociétés qui aujourd'hui se replient sur elles-mêmes et oublient parfois les grands enjeux".