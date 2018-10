VIDÉO. Lille : la préfecture va étudier la demande d'asile d'un jeune Guinéen qui a aidé à arrêter un braqueur

Lille : la préfecture va étudier la demande d'asile d'un migrant qui a aidé à arrêter un braqueur

Sidiki Camara, Demandeur d'asile - Reportage de Quentin Carudel et Flavien Bellouti. Montage de Marie-Elisabeth Masson.

Une tentative de braquage en plein jour

Il pourra poursuivre normalement sa scolarité

Ces derniers jours ont été un peu fou, pour Sediki Camara. Le jeune Guinéen de 19 ans, menacé d'expulsion,après avoir"Dès que je l'ai vu sortir, il a rangé son arme. Moi j'ai foncé, je suis allé direct sur lui, je l'ai tapé, il est tombé" raconte le jeune homme, qui étudie au lycée Geoges Guynemer, à Saint-Pol-sur-Mer.En arrivant au lycée professionnel, Sédiki Camara a été fêté en héros. "Je suis rentré, je le savais même pas et j’ai vu des gens crier mon nom partout !"Un drôle de traitement Les faits s'étaient déroulés lundi 15 octobre, en pleine journée . Un homme de 22 ans, visage masqué, fait irruption dans le magasin "Histoire d'Or" rue de Béthune et brandit une arme (qui s'est révélé factice) avant de tenter de casser des vitrines du commerce avec une clé anglaise.Sauf qu'il n'y parvient pas et prend la fuite les mains vides, avant d'être maîtrisé par le géant de la bijouterie aidé par deux témoins. Parmi eux se trouvait le jeune homme originaire de Guinée Conakry.Dans un communiqué publié ce mercredi, le préfet du Nord et de la région Hauts-de-France Michel Lalandequi n'ont pas hésité à intercepter l'auteur présumé d'un braquage d'une bijouterie lilloise" et souligne qu'"au regard de ce comportement valeureux,.", puisque Sediki Camara étant entré en Europe via l'Espagne, sa demande est censé être étudiée par les autorités espagnoles en vertu du "règlement Dublin". "Ainsi il pourra poursuivre normalement sa scolarité et faire valoir ses droits sur notre territoire" précise la préfecture.Un acte citoyen, voire héroïque qui accélère l'intégration d'une personne immigrée, ce n'est pas sans rappeler l'histoire de Mamoudou Gassama, le migrant malien qui avait sauvé un enfant menacé de chute à Paris. Le jeune homme avait été naturalisé français en septembre