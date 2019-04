VIDÉO. Lille : une société recrute en faisant jouer au théâtre les candidats

Lille : une société recrute en faisant jouer les candidats au théâtre



"On se laisse prendre au jeu"

C'est un type d'entretien peu banal, auquel ont participé jeudi 4 avril huitpour une société informatique. L'entreprise Ingram-Micro avait loué ladu Spotlight à, pour une session de recrutement sur les planches !Cela a commencé par une séance de relaxation, avant que les six candidats présents ne se mettent en scène pour des scénettes improvisées.Une façon pour le candidat de dédramatiser l'instant et pour le recruteur, de mieux cerner les personnalités. "Le candidat peut se présenter naturellement, et vivre en même temps que nous l'évolution de l'entretien en laissant tomber le stress, et en nous faisant découvrir sa personnalité et non ses compétences. C'est ce que nous recherchons actuellement chez les candidats", explique Amélie Carna, responsable RH de Ingram-Micro.En les observant jouer, les recruteurs observent du "leadership" chez l'un, un esprit d'équipe ou encore de la spontanéité chez l'autre.Et comment le vivent les candidats ? "Au tout départ on n'est pas des plus à l'aise, et on se laisse prendre au jeu par la suite. Et ça va de mieux en mieux jusqu'à prendre du plaisir à jouer des pièces de théâtre", raconte Hakim, candidat.Les postulants sauront dans quelques jours si leur jeu de scène leur a permis de décrocher non pas un Molière, mais un