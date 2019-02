VIDÉO. Meurtre d'une dame âgée dans un champ à Hellemmes : ce que l'on sait

Les faits

C'est dans ce champ que la victime a été découverte. / © Emmanuel Quinart - France 3



La victime

Meurtre d'une septuagénaire dans un champ à Hellemmes : la victime, qui a lutté, est morte asphyxiée



L'enquête

Le corps sans vie de, a été découvert en milieu de matinée dimanche 10 février au milieu d'unsitué à, dans l'agglomération lilloise.C'est unqui a fait la macabre découverte, après avoir vu desdispersés sur unattenant à la culture : il y aurait découvert une paire de lunettes, un bonnet et un dentier, avant d'apercevoir le cadavre de la septuagénaire gisant à une centaine de mètres de là.Un magistrat du parquet de Lille s'est rendu sur place et, lane faisant que peu de doutes, a immédiatement saisi la brigade criminelle de lade Lille pour mener les investigations. Le visage de la victime portait de, selon les premières constatations."Je voyais passer cette dame quasiment tous les jours, avec son petit sac, bien protégé. Elle avait l'air un peu craintive", raconte un habitante de la, d'où part le chemin non-éclairé qui longe le champ où la victime a été découverte. Joëlle L. avait l'habitude de s'y promener.Selon des riverains, cette septuagénaire qui "ne parlait à personne" habitait le quartier voisin de l'depuis plusieurs dizaines d'années. "Une retraitée sans histoires" qui vivait avec son mari, selon une source proche de l'enquête.La mort de Joëlle L. remonterait à la. Il est établi qu'elle a quitté son domicile vers 17 heures,, pour une promenade qui ne devait pas durer plus de deux heures. Ne la voyant pas rentrer, ses proches ont signalé sa disparition dans la soirée. C'est le lendemain, vers 10h30, que le corps a été découvert par un riverain. Alors qu'il connaissait la victime, ce dernier ne l'aurait pas reconnue à cause des traces de coups qu'elle portait sur le visage.Enquêteurs de lade Lille et techniciens de la police scientifique ont procédé au recueil de traces et d'indices sur la scène de crime, pour certains destinés à être analysés en laboratoire. Selon les premières constatations, la septuagénaire aurait été tuée à l'endroit même où elle a été découverte.L'pratiquée mardi 12 février a permis d'établir que Joëlle L. est. Certaines traces relevées sur son corps laissent à penser qu'. Le rapport indique par ailleurs que la dame âgée n'aLedevrait ouvrir unepour homicide dans les prochains jours. Mercredi 13 février, personne n'avait été interpellé dans cette affaire.Par qui, et pour quel mobile Joëlle L. a-t-elle été tuée dans ce champ, alors qu'elle se baladait à quelques encablures de son domicile ? Lade la police judiciaire est chargée d'élucider cette énigme.