VIDEO EXCLUSIVE. Polémique autour des frais de Damien Castelain : le président de la MEL s'explique

VIDEO. Polémique autour des frais de Damien Castelain : le président de la MEL s'explique

"Il minimise les faits"

Accusé de dépenses personnelles aux frais de la MEL, Damien Castelain a "la haine"



Suites judiciaires

Le président de la MEL aavant de s'exprimer. 15 jours de silence, après lesau sein de la MEL; frais qui recouvreraient en réalitéCe jeudi matin, Damien Castelain aaux dépenses mises en avant par le site d'investigation, qu'il décrit comme "une polémique sur les frais des élus". "Chacun regarde les textes, chacun attaque, j'ai vu encore aujourd'hui des dépôts de plainte,Il ne faut", a indiqué Damien Castelain.Pour lui, il s'agit d'une "" et toutes ses dépenses sont justifiées. ". Quatre en 50 mois de présidence. Vous le savez, je suis le LOSC, je suis allé voir le", avance Damien Castelain. "C'est le mardi, c'est le vendredi, et c'est le dimanche soir, pour aller à l'inauguration de l'U Arena, lorsque l'on a switché la Coupe Davis et France - Japon.."Pourtant, sur le match du LOSC en particulier, il ne s'agissait pas d'un déplacement professionnel selon Médiacités. "Il ne fait que minimiser les faits, comme lorsqu'il ditet que ça justifie qu'il passe une nuit d'hôtel à 680 euros la nuit,dans la chambre", répond Jacques Trenteseaux, cofondateur du site d'investigation.Il explique avoir tardé à répondre car il a pris "" et souligne le fait qu'il est "".Pourtant, ces réponses sontpour Jacques Trenteseaux. "Il y a 15 joursLà on change de ton. Mais il n'avaittout le monde le poussait à la faire. Alors", a répondu le journaliste, faisant référence auen ouverture de séance, vendredi.Damien Castelain est d'ailleurs revenu sur cette intervention,envers l'enquête du site d'investigation. "J'ai eu une. J'ai eu une réaction subite, peut-être forte, peut-être dans un moment de pression, parce qu'à chaque fois ça tombe le jour d'un conseil de communauté", a précisé le président de la MEL.je m'en excuse auprès de votre profession. Maisqui ont été jusqu'à appeler ma fille,."Entre temps,, ancien élu connu dans la métropole lilloise poura portéet l'association, spécialisée dans la promotion de l'éthique en politique et la lutte contre la corruption et la fraude fiscale, nous a annoncé son intention de faire unde la république de Lille.Des événements qui ont sans doutela prise de parole de Damien Castelain, qui justifie ces dépenses comme étant liées à son statut. "En réalité il pointe une question de fond : leMais", poursuit Jacques Trenteseaux. "Il est", argue le journaliste, s'appuyant sur un entretien réalisé avec Jacques Ferstenbert, avocat spécialiste en droit public.Désormais, la polémique se poursuivra sur le plan juridique, sachant que Damien Castelain est déjà inquiété par la justice etdans l'affaire dite du Grand Stade. "On ne peut pas préjuger de ses deux mises en examen, mais cela donne quand mêmeÇa, c'est un", conclut Jacques Trenteseaux.