VIDEO. Pollution : comment rendre l'air de Lille plus respirable ?

Des variations d'un lieu à l'autre

Pollution : comment rendre l'air de Lille plus respirable ?

Michel Eyraud, Ingénieur ; Nord Ecoloigie Conseil ; Jean-François Adrienssens, patient en pneumologie ; Yohan Tison, écologue. Ville de Lille - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Laurent Navez et Sergio Rosenstrauch. Montage d'Isabelle Lefebvre.

Des arbres pour capter les particules

Entre le trafic automobile, le chauffage et les rejets industriels, la région ne manque pas de sources de pollution et les conséquences à Lille sont désastreuses.Pour la mesurer, l'association Nord Écologie Conseil s'est dotée d'un appareil portable, qui permet en quelques secondes d'enregistrer le taux de particule fines dans l'air, à un endroit donné.. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Atmo voudrait en équiper les citoyens volontaires.Michel Eyraud, ingénieur au sein de l'association, imagine ", par exemple à différents endroits de la ville" comme c'est déjà le cas dans d'autres villes européennes.De quoi permettre, par exemple, de savoir si la qualité de l'air est meilleur dans le Vieux-Lille ou sur la Place République, à Vauban ou sur la Grand-Place. "Qu'on évite de voir par exemple des gens qui sont sur des terrasses alors que l'air est quasiment pourri !"Mais au-delà du seul constat, d'autres s'activent à chercher des solutions. Comme Yohan Tison, écologue pour la Ville de Lille qui expérimente dans le quartier Bois-Blancs des cultures d'arbres"Outre le fait d'héberger une forte diversité, ces arbres-là émettent une grosse quantité de vapeur d'eau, en cas de forte canicule" explique-t-il. "Et après, cette énorme biomasse plus fraîche." Des mesures curatives, qui restent bien moins efficace que de réduire nos émission de pollution.