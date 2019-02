VIDÉO. Quand l'orchestre national de Lille joue (en pleine séance cinéma) la bande son de Star Wars

VIDÉO. Quand l'orchestre national de Lille accompagne une projection de Star Wars

Pierre-Alexandre Pheulpin, Violoniste, Ernst Van Tiel, Chef d'orchestre - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage d'Hélène Tonneillier et Jean-Christophe Raczy. Montage de Régis Broy.

"C'est un rêve d'enfant"

Comme un air de space opera, ce jeudi soir à Lille. L'Orchestre national de Lille joue unen accompagnant les images de la trilogie originale de Star Wars avec la bande son de. Nous avons assisté à la répétition du premier opus, Un nouvel espoir Le concert s'avère, selon les mots du chef d'orchestre néerlandais, "fantastiquement difficile, il faut être très précis, très mélodieux, romantique, les contrastes sont énormes entre les batailles et les atmosphères romantiques. Donc ce n'est pas facile à faire."Et pourtant, le Néerlandais "aime ça, parce que quand tout arrive au bon moment,avec la bonne scène, la bonne atmosphère, on le ressent de tout son être etCôté musiciens, "c'est un rêve d'enfant et c'est un vrai bonheur" confie Pierre-Alexandre Pheulpin, violonister au sein de l'ONL. "j'écoutais cette musique tout le temps, ça me faisait déjà rêver et puis évidemment c'est une musique qui a traversé toutes les générations, c'est assez exceptionnel.