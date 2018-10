VIDÉO. Route du Rhum 2018 : Romain Rossi, un skipper lillois engagé contre la maladie de Crohn

"Oublier la maladie"

Route du Rhum 2018 : Romain Rossi, un skipper lillois engagé contre la maladie

Intervenants : Laëtitia Savary, Patiente atteinte de la maladie de Crohn ; Philippe Clauw, Directeur de la Fondation Digestscience ; Romain Rossi, Skipper de "Digestscience" - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Jean-Marc Devred et Emmanuel Quinart. Montage de Fanny Duhem.

Laëtitia, atteinte de la maladie de Crohn, a pu oublier sa santé l'espace de quelques heures aux côtés de Romain Rossi.Le skippeur lillois a emmenépour son entraînement en vue de la Route du Rhum, qui démarrera" confie Romain Rossi, également ingénieur à l'usine Roquette de Lestrem. "Ils ont pu voir ce qu’était que la vie à bord, et moi j’ai eu la possibilité d’échanger sur leur quotidien."Le Nordiste deprépare depuis trois ans cette compétition, sous les couleurs de la fondation DigestScience, qui cherche à financer les recherches sur les maladies digestives."Ça fait plus de trois ans aujourd'hui que je suis engagé pour prendre le départ de la Route du Rhum et finalement, petit à petit,, et notamment avec des malades."