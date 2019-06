VIDÉO. Saint-André-lez-Lille : l'ancienne usine Jean Caby a été vendue aux enchères

Saint-André-lez-Lille : l'ancienne usine jean Caby a été vendue aux enchères

"Envisager quelque chose de plus propre pour la ville de Saint-André, ce serait pas mal... Mais de toutes façons ils vont y créer des centres commerciaux ou des appartements". L'amertume d'un habitant du quartier, où cette usine était implantée depuis près d'un siècle. Un an après sa liquidation judiciaire, les trois hectares de l'ancien site Jean Caby de Saint-André-lez-Lille ont été rachetés le 5 juin par un promoteur immobilier, pour une somme d'un peu plus de 18 millions d'euros."Le souvenir que je garde de cette entreprise... C'était presque une ville dans la ville, se souvient l'ancien salarié André Sénéchal. "C'est le patrimoine industriel de notre commune qui se tourne, mais une page humaine qui se tourne aussi", regrette son épouse Danielle.Le site est actuellement débarassé des machines et équipements qui servaient à la production de charcuterie industrielle. Des appartements, notamments, devraient y être contruits par le nouveau propriétaire.L'usine aurait Jean Caby aurait eu 100 ans cette année. Une exposition photo lui sera consacrée à partir du 31 août.