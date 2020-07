VIDÉO. Saint-André-lez-Lille : les commandes repartent, le textile recrute

Un redémarrage intense de l'activité

L'industrie textile recrute dans le Nord • ©France 2

Les couturières historiques pour former les nouveaux employés

Trois ans après son diplôme, Dinaly de Araujo peut enfin vivre de sa passion, la couture. Recrutée par l'entreprise Lemahieu, spécialisée dans les sous-vêtements, à Saint-André-lez-Lille (Nord), elle est particulièrement heureuse d'avoir bénéficié de cette opportunité, dans un contexte compliqué pour l'emploi."On me disait souvent qu'on ne pouvait pas m'embaucher à cause de la crise sanitaire, que les entreprises n'avaient pas les moyens de payer une personne supplémentaire. Ce poste, c'était un peu inespéré. Mais c'est une belle surprise !", se réjouit la jeune femme dans un reportage de France 2.Alors que les nouvelles recrues ont encore quelques difficultés à bien distinguer l'endroit de l'envers, Cathy, une des employées, veille au bon rythme de la production. Dans cette usine, les commandes sont reparties à la hausse, et l'emploi avec."On sent que ça redémarre, le retour à la qualité et au local fait partie des solutions. On recrute 12 personnes confirmées, et nous faisons en plus deux formations annuelles pour 15 personnes", détaille Martin Breuvart, dirgeant de l'entreprise Lemahieu.Des nouvelles recrues que les couturières historiques de l'entreprise ont à cœur de former, comme Valérie Warembourg, couturière prototypiste, qui souhaite transmettre son savoir-faire : "En général, il faut un an pour maîtriser le travail de la maille, la texture, les matières. Après 30 ans de travail ici, si je peux continuer à donner des explications, il n'y a pas de souci."L'entreprise a presque doublé ses effectifs durant les deux dernières années. Et cette tendance pourrait s'inscrire dans la durée : l'usine de Saint-André-lez-Lille étend désormais sa production aux masques en tissu.