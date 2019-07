VIDEO. Tour de France : les “effaceurs de pénis” de la société nordiste Doublet à l'honneur sur une télé néerlandaise

Hoe verander je een 'Tourpiemel' op het asfalt in een vlinder of een uil?



"Ik maak er ogen van" 👀🦉 → https://t.co/9GjYhoROyz pic.twitter.com/4K6nyCxoVV — NOS Sport (@NOSsport) July 20, 2019

Partenaire du Tour depuis 2002

La société Doublet présente ses activités sur le Tour de France

Le reportage, sans commentaire, tourne en boucle sur les réseaux sociaux (plus de 2 millions de vues cumulées sur Facebook et Twitter). Il a été diffusé samedi dernier par la chaîne de télévision publique néerlandaise NOS On y suit deux employés de la société nordiste Doublet, en charge de reconnaître la montée du col du Tourmalet, empruntée par les coureurs du Tour de France, pour y effacer ou masquer... des dessins de pénis.Ils repèrent chaque dessin présentant un caractère obscène et le recouvre de peinture en créant d'autres motifs. "Là, on vient de faire un petit hibou", décrit ainsi l'un des employés chargé de cette besogne. "J'ai fait deux pattes comme ça, pour cacher la vue d'un sexe au public"."Bon courage", leur lance en souriant un spectateur, déjà installé pour attendre le passage des coureurs. A l'arrêt suivant, le pénis, indélicatement inscrit sur le bitume, est transformé en délicat papillon. "Il y en a toujours beaucoup dans les cols", commente "l'effaceur".Installée à Avelin, dans la métropole lilloise, la société Doublet est partenaire du Tour de France depuis 2002.Elle a pour mission "d’installer la visibilité des partenaires" et "la sécurité, avec l'implantation des infrastructures spécifiques, pour la protection des coureurs et du public sur chacune des 21 étapes", peut-on lire sur son site internet . 80 collaborateurs sont mobilisés pendant les quatre semaines d'épreuve, ce qui représente chaque année un travail préparatoire de six mois.Ils s'occupent notamment d'installer les barrières publicitaires, du marquage au sol, ainsi que des banderoles placées sur le parcours de chaque étape, de manière à ce que les sponsors soient les plus visibles possibles lors des retransmissions télévisées du Tour de France.Chez Doublet, on a donc moyennement apprécié le reportage de la télévision néerlandaise que l'on qualifie de "réducteur". Les deux employés qui y figurent appartiennent à l'équipe d'"embouche marketing" et leur activité quotidienne pendant le Tour de France ne vise pas seulement à effacer des pénis sur le parcours. "Il n'y a pas que ça", nous explique-t-on. "Ils interviennent aussi sur tous les messages sauvages, à caractère politique, injurieux ou concernant le dopage."