VIDÉOS. Communion avec les supporters, Galtier douché, hymne de la C1... Un LOSC en ébullition à Pierre-Mauroy !

Au terme de la 21e victoire du LOSC en championnat dimanche après-midi face à Bordeaux (1-0), le stade Pierre-Mauroy a exulté, pour célébrer ce qui ressemble cette fois à une qualification directe en Ligue des Champions. Même si mathématiquement, ce n'est pas officiellement fait.Six points séparent toujours Lille et Lyon à deux matchs de la fin de la saison, mais la différence de buts des Dogues (+32 contre +18) leur assure en quelque sorte un point supplémentaire et la deuxième place de Ligue 1."On l'a fait !", a crié Christophe Galtier à son groupe, réuni au milieu du terrain. L'entraîneur a rappelé toute la fierté qu'il a de ses joueurs...Puis les joueurs sont allés communier avec le kop des DVE dans une ambiance folle...Christophe Galtier et le président du club Gérard Lopez sont allés, eux aussi, prendre un petit bain de foule !C'est ensuite en coulisses que la fête s'est poursuivie, avec les joueurs qui ont rendu hommage à leur coach... à leur façon en sale de presse !Il semblerait que le président n'ait pas échappé non plus à une petite douche..."Tout le monde a pris cher !", confirment pépé et Bamba en zone mixte...C'est enfin dans l'intimité du vestiaire, que les joueurs se sont projetés sur la saison prochaine, sur une petite musique bien connue...Le LOSC jouera une dernière fois au stade Pierre-Mauroy samedi prochain avec la réception d'Angers (21h), avant un ultime déplacement à Rennes le 24 mai.