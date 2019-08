VIDÉOS. LOSC : pour Galtier, “il était temps” de siffler la reprise du championnat !

LOSC : pour Galtier, "il était temps" que la saison reprenne



Une saison "plus difficile"

"Il était temps !" Christophe Galtier a visiblement hâte de retrouver la compétition, avec son LOSC 2019/2020 qui n'a plus le même visage que celui de la saison passée, suite à de nombreux mouvements durant le mercato estival, qui s'inscrivent dans la nature même du projet de Gérard Lopez.Bien conscient que des "joueurs majeurs" ont quitté le navire (Pépé, Koné, Leao, Thiago Mendes), Galtier semble aborder ce nouvel exercice avec confiance : "Il n'en reste pas moins que par rapport à la saison dernière, au même moment, nous avons plus de certitudes parce qu'il reste quand même une belle ossature de la saison passé", a-t-il constaté vendredi en conférence de presse.Quelques certitudes, mais encore des questions à quelques heures du premier match de championnat face à Nantes (dimanche, 15h). "Est-ce qu'on retrouvera la même osmose sur le premier match... Je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un très bon état d'esprit et que mes joueurs ont bien et beaucoup travaillé".Si l'effectif a changé, le projet de jeu du LOSC devrait rester dans la lignée de ce qui a été fait la saison passée, récompensé par une deuxième place en fin d'exercice. "Cette saison sera plus difficile parce que tout le monde, spécialement en France, nous connaît bien !", prévient José Fonte. "On va voir ce qu'on peut faire avec des nouveaux joueurs... Ce n'est pas la même chose", a poursuivi le taulier de la défense centrale, qui a prolongé son contrat vendredi