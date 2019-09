VIDÉOS. Marcel Ledun, créateur nordiste de “Nounours”, est décédé

Quand Marcel Ledun, père de "Nounours", parlait de sa création

Bonne Nuit Les Petits "Les amis de tous les enfants du monde" - Archive INA

Le père de "Nounours", qui a marqué des générations d'enfants, s'est éteint dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 août. Marcel Ledun, d'origine lilloise, s'est éteint à Lille où il résidait."On existait avant Nounours, mais y a aucune comparaison !" confiait-il dans l'une des interviews qu'il avait donné, après le succès de sa création. "On peut se permettre des choses, on a une idée, on peut la réaliser. "On a monté la Belle et la Bête grâec à Nounours, on a monté les pièces de Molière grâce à Nounours, parce qu'on n'aurait jamais eu assez d'argent pour nous payer les nouvelles marionnettes, les décors, et les frais que ça occasionne !"La ville de Lille lui a rendu hommage ce dimanche 1septembre au marionettiste qui "savait mieux que personne rendre attachantes, il a offert à des générations d’enfants, mais aussi de parents, d’inoubliables moments de rêves".