Vignettes Crit'air : circulation différenciée mercredi et jeudi dans la métropole lilloise

La circulation différenciée fait son retour mercredi et jeudi, alors que la canicule s'installe dans les Hauts-de-France (en vigilance orange) et que la région doit aussi faire face à un pic de pollution . La qualité de l'air sera mauvaise ce mercredi : 8/10 selon Atmo Seuls les véhicules avec vignettes Critair 0, 1, 2 et 3 sont autorisés à circuler dans douze communes de la métropole lilloise : Lille (dont Hellemmes et Lomme), La Madeleine, Lambersart, Lezennes, Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Ronchin, Saint-André-lez-Lille et Sequedin en dehors des axes routiers A1, A22, A25, N227, D652.Mesure valable de mercredi, à 5h30 à jeudi, 23h59."La circulation différenciée peut être activée par le préfet, lors d’un épisode de pollution d’intensité importante, en concertation avec le président de la Métropole européenne de Lille, rappelle la Préfecture . Le fait de circuler à bord d’un véhicule sans la bonne vignette « Crit’Air » est alors puni d’une amende forfaitaire de 68 euros."Les véhicules utilisés à des fins de covoiturage peuvent en revanche circuler quelle que soit leur vignette. Pour encourager les usagers à utiliser les transports en commun, la Métropole européenne de Lille a de son côté décidé d'activer son "Pass environnement" qui permet "au prix d'un ticket unitaire" de 1,65 euro, "de voyager en illimité dans les transports en commun".